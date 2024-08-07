Гарріс вперше виступила на мітингу зі своїм кандидатом у віцепрезиденти
Кандидатка від демократів Камала Гарріс та її нещодавно оголошений претендент на посаду віцепрезидента США Тім Волз уперше виступили разом на передвиборчому мітингу у Філадельфії штату Пенсильванія. Про це пише CNN, повідомляє Укрінформ.
Гарріс розповіла про повноваження свого партнера, сказавши, що він "буде готовий (до кампанії) у перший же день", а Волз підкреслив, що поділяє з Гарріс демократичні цінності. Він розкритикував кандидата від республіканців Доналда Трампа й викликав на дебати претендента на посаду віцепрезидента від республіканців Джей Ді Венса, заявивши, що "не може дочекатися… якщо він захоче піднятися з дивану і з'явитися".
Волз вкотре повторив свою фразу, яка стала популярною, назвавши Венса та інших республіканців "дуже дивними".
"Я повинен сказати вам, вказати на одне моє спостереження, яке я зробив. Я просто повинен це сказати – ви це знаєте, ви це відчуваєте. Ці хлопці моторошні, і до біса дивні… Це те, що ви самі бачите", – сказав він, розігріваючи натовп.
За даними джерел медіаресурсу, Гарріс та Волц були дуже задоволені мітингом.
"Ви бачили сьогоднішній вечір? Це було просто приголомшливо", – сказала Гарріс, розмовляючи з кимось телефоном після його завершення.
Вона також похвалила Волза та його енергію.
З Філадельфії розпочинається п’ятиденна поїздка Гарріс та Волза по різних штатах.