Гарріс вперше виступила на мітингу зі своїм кандидатом у віцепрезиденти

Кандидатка від демократів Камала Гарріс та її нещодавно оголошений претендент на посаду віцепрезидента США Тім Волз уперше виступили разом на передвиборчому мітингу у Філадельфії штату Пенсильванія.﻿ Про це пише CNN, повідомляє Укрінформ.

Гарріс розповіла про повноваження свого партнера, сказавши, що він "буде готовий (до кампанії) у перший же день", а Волз підкреслив, що поділяє з Гарріс демократичні цінності. Він розкритикував кандидата від республіканців Доналда Трампа й викликав на дебати претендента на посаду віцепрезидента від республіканців Джей Ді Венса, заявивши, що "не може дочекатися… якщо він захоче піднятися з дивану і з'явитися".

Волз вкотре повторив свою фразу, яка стала популярною, назвавши Венса та інших республіканців "дуже дивними".

"Я повинен сказати вам, вказати на одне моє спостереження, яке я зробив. Я просто повинен це сказати – ви це знаєте, ви це відчуваєте. Ці хлопці моторошні, і до біса дивні… Це те, що ви самі бачите" , – сказав він, розігріваючи натовп.

За даними джерел медіаресурсу, Гарріс та Волц були дуже задоволені мітингом.

"Ви бачили сьогоднішній вечір? Це було просто приголомшливо" , – сказала Гарріс, розмовляючи з кимось телефоном після його завершення.

Вона також похвалила Волза та його енергію.

З Філадельфії розпочинається п’ятиденна поїздка Гарріс та Волза по різних штатах.