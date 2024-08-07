Харрис впервые выступила на митинге со своим кандидатом в вице-президенты

Кандидат от демократов Камала Харрис и ее недавно объявленный претендент на должность вице-президента США Тим Уолз впервые выступили вместе на предвыборном митинге в Филадельфии штата Пенсильвания. Об этом пишет CNN, сообщает Укринформ.

Гаррис рассказала о полномочиях своего партнера, сказав, что он "будет готов (к кампании) в первый же день", а Уолз подчеркнул, что разделяет с Гаррис демократические ценности. Он подверг критике кандидата от республиканцев Доналда Трампа и вызвал на дебаты претендента на должность вице-президента от республиканцев Джей Ди Вэнса, заявив, что "не может дождаться… если он захочет подняться с дивана и явиться".

Уолз еще раз повторил свою ставшую популярной фразу, назвав Вэнса и других республиканцев "очень странными".

"Я должен сказать вам, указать на одно мое наблюдение, которое я сделал. Я просто должен это сказать – вы это знаете, вы это чувствуете. Эти ребята жутки, и чертовски странны… Это то, что вы сами видите" , – сказал он, разогревая толпу.

По данным источников медиаресурса, Харрис и Уолз были очень довольны митингом.

"Вы видели сегодняшний вечер? Это было просто потрясающе", – сказала Харрис, разговаривая с кем-то по телефону после его завершения.

Она также похвалила Уолза и его энергию.

С Филадельфии начинается пятидневная поездка Харрис и Уолза по разным штатам.