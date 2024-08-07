ОВА: На Хмельниччині уламки "Шахедів" пошкодили підприємство
Уночі 7 серпня над Хмельниччиною збили 4 російські "Шахеди", уламки збитих дронів пошкодили резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram.
"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО в межах області знешкодили 4 ворожих БПЛА типу "Шахед". Разом з тим, через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області".
Голова ОВА підкреслив, що Постраждалих чи травмованих немає. На місці працюють усі відповідні служби.
Передісторія:
- У ніч на середу росіяни запустили ударні безпілотники з південного напрямку. Близько 3:00 тривогу оголосили на заході країни – у Тернопільській, Львівській та Франківській областях.
- У Київській області також зафіксували рух російських безпілотників, обласна адміністрація повідомляла, що в регіоні працювала протиповітряна оборона.
- Над Миколаївською областю сили ППО збили 14 російських "Шахедів", через падіння уламків горіла суха трава, над Сумською областю збили ворожу ракету.