ОВА: В Хмельницкой области обломки "Шахедов" повредили предприятие

Ночью 7 августа над Хмельницкой областью сбили 4 российских "Шахеда", обломки сбитых дронов повредили резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО в пределах области обезвредили 4 вражеских БПЛА типа "Шахед". Вместе с тем, из-за падения обломков повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области".

Глава ОВА подчеркнул, что пострадавших или травмированных нет.

На месте работают все соответствующие службы.

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