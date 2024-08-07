Кандидат у віцепрезиденти від Трампа: Необхідно просувати прийнятний мир для України

Напарник Дональда Трампа у президентських перегонах, кандидат у віцепрезиденти сенатор Джей Ді Венс прокоментував питання війни в Україні під час передвиборчого заходу у Філадельфії 6 серпня. Він заявив, що "потрібно вірити у мир і потрібно принести мир в цей регіон світу", повідомляє Голос Америки.

Венс також підкреслив, посилаючись на неназвані звіти, що "українцям не вистачає військових, які можуть воювати", а також повторив тезу Дональда Трампа, що Росія б ніколи не вторглась в Україну, якби той був президентом.

"І якщо ви хочете принести мир в цей регіон, вам потрібен перемовник, якого Владімір Путін поважає. Чи тут хтось такий є? Очевидно, ми зараз - серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що Володимир Путін поважає Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти в аудиторії з Володимиром Путіним та просувати прийнятний мир" , – заявив Венс.

Кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії також виклав своє бачення зовнішньої політики США, відповідно до якого на чолі держави має бути людина, яка "розуміє дипломатію, яка розуміє, що Америка має важелі перемовин, через які в якихось місцях можна відключити енергію чи перекрити доступ до неї там, де є погані хлопці, які відповідають за енергетичну політику".