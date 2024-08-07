Кандидат в вице-президенты от Трампа: Необходимо продвигать приемлемый мир для Украины

Напарник Дональда Трампа в президентской гонке, кандидат в вице-президенты сенатор Джей Ди Вэнс прокомментировал вопросы войны в Украине во время предвыборного мероприятия в Филадельфии 6 августа. Он заявил, что "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион мира", сообщает Голос Америки.

Вэнс также подчеркнул, ссылаясь на неназванные отчеты, что "украинцам не хватает военных, которые могут воевать", а также повторил тезис Дональда Трампа, что Россия никогда бы не вторглась в Украину, будь он президентом.

"И если вы хотите принести мир в этот регион, вам нужен переговорщик, которого Владимир Путин уважает. Или здесь кто такой есть? Очевидно, мы сейчас - среди пристрастной публики, но кто-то здесь считает, что Владимир Путин уважает Камалу Гаррис? Она всех вас опасается. И она точно не сможет сесть в аудитории с Владимиром Путиным и продвигать приемлемый мир" , – заявил Вэнс.

Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии также изложил свое видение внешней политики США, согласно которому во главе государства должен быть человек, "понимающий дипломатию, понимающий, что Америка имеет рычаги переговоров, через которые в каких-то местах можно отключить энергию или перекрыть доступ к ее там, где есть плохие ребята, отвечающие за энергетическую политику".