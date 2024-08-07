Мексика офіційно запросила Путіна на інавгурацію президентки

Мексика запросила російського диктатора Володимира Путіна на інавгурацію нової президентки Клаудії Шейнбаум 1 жовтня 2024 року﻿. Інформацію про візит підтвердили у у посольствах двох країн російському виданню "Известия", повідомляє Ділова столиця.

"Запрошення Росії взяти участь в інавгурації президентки Шейнбаум було надіслано президенту Путіну. Президент Росії ухвалить рішення, чи братиме він участь у церемонії сам, чи призначить іншого високопосадовця, який зробить це від його імені" , – заявили в посольстві Мексики в РФ.

При цьому Мексика в 2005 році підписала Римський статут і на неї поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.