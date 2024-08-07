Мексика официально пригласила Путина на инаугурацию президента

Мексика пригласила российского диктатора Владимира Путина на инаугурацию новой президентки Клаудии Шейнбаум 1 октября 2024 года﻿. Информацию о визите подтвердили в посольствах двух стран российскому изданию "Известия", сообщает Деловая столица.

"Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину. Президент России примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени" , — заявили в посольстве Мексики в РФ.

При этом Мексика в 2005 году подписала Римский статут и на нее распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.