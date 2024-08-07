Остін не вважає неминучим конфлікт між США і Китаєм через Тайвань

Міністр оборони США Ллойд Остін не вважає неминучим збройний конфлікт між Сполученими Штатами і Китаєм, зокрема через Тайвань. Про це глава Пентагону заявив на брифінгу за підсумками американсько-австралійських переговорів у форматі "2 + 2" в Аннаполісі/, повідомляє Укрінформ.

"Я не хотів би спекулювати з приводу того, можливий чи ні конфлікт між Сполученими Штатами і Китаєм, але, як уже неодноразово заявляв, я не думаю, що конфлікт із Китаєм невідворотний чи неминучий", - заявив Остін.

Він відмовився коментувати висловлювання медіамагната Руперта Мердока, який припустив, що США не нададуть військову допомогу Тайваню, якщо Пекін направить армію для «возз’єднання» острова з материковим Китаєм, але запевнив у готовності американської сторони виконати раніше дані обіцянки.

"Я не коментуватиму слова пана Мердока, його заяви, але скажу, що ми продовжимо працювати з партнерами та союзниками, щоб гарантувати рух у вірному напрямку, до більшої стабільності та безпеки", - зазначив глава Пентагону.