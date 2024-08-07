Остин не считает неизбежным конфликт между США и Китаем из-за Тайваня

Министр обороны США Ллойд Остин не считает неизбежным вооруженный конфликт между Соединенными Штатами и Китаем, в частности из-за Тайваня. Об этом глава Пентагона заявил на брифинге по итогам американо-австралийских переговоров в формате "2+2" в Аннаполисе/, сообщает Укринформ.

"Я не хотел бы спекулировать по поводу того, возможен или нет конфликт между Соединенными Штатами и Китаем, но, как уже неоднократно заявлял, я не думаю, что конфликт с Китаем неотвратим или неизбежен" , - заявил Остин.

Он отказался комментировать высказывания медиамагната Руперта Мердока, предположившего, что США не окажут военную помощь Тайваню, если Пекин направит армию для «воссоединения» острова с материковым Китаем, но заверил в готовности американской стороны выполнить ранее данные обещания.