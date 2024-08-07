ППО збила всі 30 "Шахедів", які атакували Україну – Повітряні сили

У ніч на 7 серпня окупанти вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона збила всі 30 запущених "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Росіяни запустили "Шахеди" з районів Приморсько-Ахтарська та Єйська (РФ).

Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників.