ППО збила всі 30 "Шахедів", які атакували Україну – Повітряні сили
У ніч на 7 серпня окупанти вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона збила всі 30 запущених "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Росіяни запустили "Шахеди" з районів Приморсько-Ахтарська та Єйська (РФ).
Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників.
"У результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях. Застосовано сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних Сил", – йдеться в повідомленні.