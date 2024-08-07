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ПВО сбила все 30 "Шахедов", атаковавших Украину – Воздушные силы

ПВО сбила все 30 "Шахедов", атаковавших Украину – Воздушные силы
Фото: twitter.com/DefenceU

В ночь на 7 августа оккупанты ударили по Украине беспилотниками типа Shahed. Противовоздушная оборона сбила все 30 запущенных "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Россияне запустили "Шахеды" из районов Приморско-Ахтарского и Ейского (РФ).

Радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено 30 ударных беспилотников.

"В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях. Применены силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных подразделений и РЭБ Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

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