ПВО сбила все 30 "Шахедов", атаковавших Украину – Воздушные силы
В ночь на 7 августа оккупанты ударили по Украине беспилотниками типа Shahed. Противовоздушная оборона сбила все 30 запущенных "Шахедов".
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Россияне запустили "Шахеды" из районов Приморско-Ахтарского и Ейского (РФ).
Радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено 30 ударных беспилотников.
"В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях. Применены силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных подразделений и РЭБ Воздушных Сил", - говорится в сообщении.