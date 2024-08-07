ПВО сбила все 30 "Шахедов", атаковавших Украину – Воздушные силы

В ночь на 7 августа оккупанты ударили по Украине беспилотниками типа Shahed. Противовоздушная оборона сбила все 30 запущенных "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Россияне запустили "Шахеды" из районов Приморско-Ахтарского и Ейского (РФ).

Радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено 30 ударных беспилотников.