США, Філіппіни, Австралія та Канада починають морські навчання

США, Філіппіни, Австралія та Канада проведуть спільні морські навчання у виключній економічній зоні Південно-Східної Азії, починаючи з середи, 7 серпня, на тлі напруженості у відносинах із Китаєм. Про це пише Bloomberg, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, навчання покликані продемонструвати "колективну відданість зміцненню регіональної та міжнародної співпраці на підтримку вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону".

"Ми стоїмо разом, щоб протистояти спільним морським викликам, і підкреслюємо нашу спільну відданість дотриманню міжнародного права" , - йдеться в заяві вищого військового керівництва чотирьох країн.

Військові навчання є частиною зусиль президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого для зміцнення безпекових зв'язків із союзниками. Ця країна Південно-Східної Азії нещодавно отримала суттєве фінансування на оборону від свого союзника в галузі безпеки США.

Минулого місяця Філіппіни також підписали ключовий військовий пакт із Японією, подібний до існуючих угод зі США і Австралією, і працює над новим пактом з Канадою.

Маніла останнім часом посилює військові навчання з іншими країнами, оскільки намагається вирішити конфлікт із Пекіном у Південно-Китайському морі.