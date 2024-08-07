США, Филиппины, Австралия и Канада начинают морские учения

США, Филиппины, Австралия и Канада проведут совместные морские учения в исключительной экономической зоне Юго-Восточной Азии, начиная со среды, 7 августа, на фоне напряженности в отношениях с Китаем. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Укринформ.

Как отмечается, учения призваны продемонстрировать "коллективную приверженность укреплению регионального и международного сотрудничества в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

"Мы стоим вместе, чтобы противостоять общим морским вызовам, и подчеркиваем нашу общую приверженность соблюдению международного права" , - говорится в заявлении высшего военного руководства четырех стран.

Военные учения являются частью усилий президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего для укрепления связей безопасности с союзниками. Эта страна Юго-Восточной Азии недавно получила существенное финансирование на оборону от своего союзника по безопасности США.

В прошлом месяце Филиппины также подписали ключевой военный пакт с Японией, подобный существующим соглашениям с США и Австралией, и работает над новым пактом с Канадой.

Манила в последнее время усиливает военные учения с другими странами, поскольку пытается разрешить конфликт с Пекином в Южно-Китайском море.