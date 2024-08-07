Зеленський знову продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію

Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації на 90 днів, до 9 листопада. Про це йдеться у картках законопроєктів №№ 3891-ІХ, 3892-ІХ, повідомляє Українська правда.

Останній раз Зеленський підписував закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації у травні, до 11 серпня.

Нагадаємо, відповідно до процедури, перед цим Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану на 90 днів. Відповідно з 12 серпня по 9 листопада.