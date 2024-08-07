Зеленский снова продлил военное положение и всеобщую мобилизацию

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения всеобщей мобилизации на 90 дней, до 9 ноября. Об этом говорится в карточках законопроектов №№ 3891-ІХ, 3892-ІХ, сообщает Украинская правда.

Последний раз Зеленский подписывал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продление срока проведения всеобщей мобилизации в мае, до 11 августа.

Напомним, согласно процедуре, перед этим Верховная Рада поддержала продление действия военного положения на 90 дней. Соответственно с 12 августа по 09 ноября.