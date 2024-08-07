У Міненерго розповіли, чи будуть відключення електроінергії 7 серпня

7 серпня планові відключення електроенергії в Україні не плануються, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

"Сьогодні планові відключення електроенергії не застосовуватимуться. Ситуація в енергосистемі залишається стабільною" , — кажуть у міністерстві.

Міненерго нагадує, що через російські атаки енергосистема України втратила 9 ГВт потужностей. Обстріли енергетичної інфраструктури тривають, зазнають шкоди підстанції та ЛЕП, що призводить до обмежень у передачі електроенергії.

Українців просять раціонально та ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові години — з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

"Це допомагає стабільній роботі енергосистеми" , — пояснюють у Міненерго.

Як повiдомлялось, у Міненерго заявили, що наразі триває найбільша в історії України ремонтна кампанія в енергетиці.