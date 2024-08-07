В Минэнерго рассказали, будут ли отключения электроинергии 7 августа

7 августа плановые отключения электроэнергии в Украине не планируются, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

"Сегодня плановые отключения электроэнергии не будут применяться. Ситуация в энергосистеме остается стабильной" , — говорят в министерстве.

Минэнерго напоминает, что из-за российских атак энергосистема Украины потеряла 9 ГВт мощностей. Обстрелы энергетической инфраструктуры продолжаются, наносят ущерб подстанциям и ЛЭП, что приводит к ограничениям в передаче электроэнергии.

Украинцев просят рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы — с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

"Это помогает стабильной работе энергосистемы" , — объясняют в Минэнерго.

Как сообщалось, в Минэнерго заявили, что сейчас идет крупнейшая в истории Украины ремонтная кампания в энергетике.