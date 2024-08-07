ISW: Шойгу значно перебільшив територіальні успіхи РФ в Україні
Секретар Ради безпеки Росії і колишній міністр оборони Сергій Шойгу надто перебільшив російські "успіхи" в Україні з середини червня 2024 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Укрінформ.
Шойгу заявив 6 серпня, що російські війська нібито захопили 420 квадратних кілометрів української території з 14 червня 2024 року, коли президент Росії Володимир Путін оголосив свої безкомпромісні вимоги щодо капітуляції України як передумови для "мирних" переговорів.
"ISW має докази, які підтверджують, що з 14 червня російські війська захопили приблизно 290 квадратних кілометрів", - йдеться у звіті.
Аналітики зазначають, що російські війська збільшили інтенсивність своїх атак на Торецькому напрямку в ніч проти 18 червня після того, як загалом не проявляли активність на цій ділянці фронту протягом першої половини року.
"ISW не спостерігав великих або оперативно значущих російських здобутків на Торецькому чи Авдіївському напрямках з 14 липня, хоча російські війська досягли тактичних успіхів на цих напрямках з 14 липня. Російське військове командування неодноразово перебільшувало територіальні успіхи в Україні", - зазначається у звіті.