ISW: Шойгу значно перебільшив територіальні успіхи РФ в Україні

Секретар Ради безпеки Росії і колишній міністр оборони Сергій Шойгу надто перебільшив російські "успіхи" в Україні з середини червня 2024 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Укрінформ.

Шойгу заявив 6 серпня, що російські війська нібито захопили 420 квадратних кілометрів української території з 14 червня 2024 року, коли президент Росії Володимир Путін оголосив свої безкомпромісні вимоги щодо капітуляції України як передумови для "мирних" переговорів.

"ISW має докази, які підтверджують, що з 14 червня російські війська захопили приблизно 290 квадратних кілометрів" , - йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що російські війська збільшили інтенсивність своїх атак на Торецькому напрямку в ніч проти 18 червня після того, як загалом не проявляли активність на цій ділянці фронту протягом першої половини року.