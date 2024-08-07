ISW: Шойгу значительно преувеличил территориальные успехи РФ в Украине

Секретарь Совета безопасности России и бывший министр обороны Сергей Шойгу преувеличил российские "успехи" в Украине с середины июня 2024 года. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Укринформ.

Шойгу заявил 6 августа, что российские войска якобы захватили 420 квадратных километров украинской территории с 14 июня 2024, когда президент России Владимир Путин объявил свои бескомпромиссные требования по капитуляции Украины как предпосылки для "мирных" переговоров.

"ISW располагает доказательствами, подтверждающими, что с 14 июня российские войска захватили примерно 290 квадратных километров" , - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что российские войска увеличили интенсивность своих атак на Торецком направлении в ночь на 18 июня после того, как вообще не проявляли активность на этом участке фронта в течение первой половины года.