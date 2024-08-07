Суди скасовують майже 90% штрафів від ТЦК – "Опендатабот"

Щонайменше 34 справи щодо скасування штрафів від ТЦК станом на початок серпня знайдено за допомогою пошуковика по судовому реєстру Бабуся за три місяці з моменту введення в дію нових норм щодо порушення правил військового обліку. 30 із цих справ завершилися на користь позивачів та штрафи скасували. В реєстрі також є оскарження штрафу жінкою із медичною спеціальністю, повідомляє Опендатабот.

Щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК розглянули українські суди з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку. У більшості з них — а саме в 30 справах — суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи. У чотирьох справах суди відмовили громадянам та залишили штрафи у силі.

Найбільше скасувань стосуються порушень, які сталися до вступу в дію змін у законі. Суди враховують, що закон не має зворотної дії — відповідно, не дозволяє покарати за давнє правопорушення по нових правилах. Так, зокрема, сталося й у єдиній наразі справі у реєстрі, де штраф від ТЦК оскаржувала жінка, медикиня за фахом. На момент, як позивач отримувала медичну освіту, обов’язку ставати на облік не було — тож суд скасував цей штраф.

У 20% штрафи оскаржені через порушення процедури притягнення до відповідальності або відсутність доказів вчинення правопорушення. Так, наприклад, оскаржили штраф за неперебування на військовому обліку у РТЦК чоловіка, який за два тижні до того отримав тимчасове посвідчення про взяття на військовий облік.

В іншому випадку до суду звернувся чоловік, який прибув в ТЦК для уточнення даних, натомість отримав штраф. У постанові представники ТЦК не довели вчинення правопорушення та пропустили строки, через які за це могли покарати — тож суд скасував штраф.

Варто зауважити, що йдеться лише про штрафи за порушення правил військового обліку за змінами у ст 210 КУпАП, що були прийняті у травні 2024 року. За такі порушення можуть оштрафувати від 17 тисяч грн до 25 тисяч грн.

Від початку року до виконавчої служби загалом було передано понад 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку від ТЦК та СП.