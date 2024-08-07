Суды отменяют почти 90% штрафов от ТЦК – "Опендатабот"

По меньшей мере 34 дела об отмене штрафов от ТЦК по состоянию на начало августа найдены с помощью поисковика по судебному реестру Бабушки за три месяца с момента введения в действие новых норм по нарушению правил военного учета. 30 из этих дел завершились в пользу истцов и отменили штрафы. В реестре также есть обжалование штрафа женщиной с медицинской специальностью, сообщает Опендатабот.

По меньшей мере, 34 дела с требованием украинцев обжаловать штрафы от ТЦК рассмотрели украинские суды с момента внедрения новых норм по нарушению правил военного учета. В большинстве из них, а именно по 30 делам, суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы. По четырем делам суды отказали гражданам и оставили штрафы в силе.

Больше отмен касаются нарушений, которые произошли до вступления в действие изменений в законе. Суды учитывают, что закон не оказывает обратного действия — соответственно, не позволяет наказать за давнее правонарушение по новым правилам. Так, в частности, произошло и по единственному делу в реестре, где штраф от ТЦК оспаривала женщина, медикиня по специальности. На момент, когда истец получала медицинское образование, обязанности становиться на учет не было — суд отменил этот штраф.

В 20% штрафы обжалованы из-за нарушения процедуры привлечения к ответственности или отсутствия доказательств совершения правонарушения. Так, например, обжаловали штраф за ненахождение на военном учете в РТЦК мужчины, который за две недели до того получил временное удостоверение о взятии на военный учет.

В противном случае в суд обратился мужчина, прибывший в ТЦК для уточнения данных, но получил штраф. В постановлении представители ТЦК не доказали совершение правонарушения и пропустили сроки, из-за которых за это могли наказать — суд отменил штраф.

Следует отметить, что речь идет только о штрафах за нарушение правил военного учета по изменениям в ст. 210 КУоАП, принятых в мае 2024 года. За такие нарушения могут оштрафовать от 17 тысяч до 25 тысяч грн.

С начала года в исполнительную службу в общей сложности было передано более 12 тысяч штрафов за нарушение военного учета от ТЦК и СП.