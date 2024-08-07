Британія готується до нових протестів: мобілізували 6000 поліцейських

Понад 6 000 спеціалістів мобілізовані для реагування на 30 ультраправих протестів по всій Великій Британії у середу ввечері, повідомляє Європейська правда.

Минула ніч пройшла відносно спокійно після тижня протестів, але тисячі поліцейських готові до насильницьких заворушень сьогодні.

Поліцейські відстежують загрози подальших заворушень і повідомлення про щонайменше 30 можливих мітингів та погрози на адресу фахівців з питань імміграційного законодавства.

Близько 100 особам вже висунули звинувачення у зв'язку з заворушеннями. Очікується, що обвинувачені постануть перед судом сьогодні.

Вночі двом 38-річним чоловікам були пред'явлені звинувачення в порушенні громадського порядку у зв'язку з заворушеннями в Саутпорті та Ліверпулі.

Поліцейська служба Північної Ірландії заявила, що розслідуватиме кілька злочинів на ґрунті расової ненависті, скоєних минулої ночі в Белфасті, в тому числі напад на хлопчика.

Приблизно 6 000 спеціалістів готові бути залученими до "постійної армії" поліції, про яку оголосив прем'єр Кір Стармер у понеділок.

Ці офіцери були відірвані від своїх звичайних обов'язків, щоб розібратися з безладами, що тривають.

Заворушення почалися після того, як позаминулого понеділка в Саутпорті поблизу Ліверпуля стався напад з ножем на танцювальний клас, в результаті якого було вбито трьох маленьких дівчаток і поранено ще кількох людей.

Тоді в інтернеті поширилися неправдиві повідомлення про те, що нападник був шукачем притулку з мусульманським ім'ям. Поліція вже давно спростувала ці неправдиві повідомлення. Нападником виявився 17-річний уродженець Британії, батьки якого походять з Руанди. Мотив нападу досі не з'ясований.

За час заворушень затримали понад 400 людей. В уряді пообіцяли жорсткі заходи проти учасників безладів та заявили, що створюють 500 додаткових місць у в’язницях.