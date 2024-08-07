Британия готовится к новым протестам: мобилизовали 6000 полицейских

Более 6 000 специалистов мобилизованы для реагирования на 30 ультраправых протестов по всей Великобритании в среду вечером, сообщает Европейская правда.

Прошлая ночь прошла относительно спокойно после недели протестов, но тысячи полицейских готовы к насильственным беспорядкам сегодня.

Полицейские отслеживают угрозы дальнейших беспорядков и сообщения о по меньшей мере 30 возможных митингов и угрозы в адрес специалистов по вопросам иммиграционного законодательства.

Около 100 лицам уже предъявили обвинения в связи с беспорядками. Ожидается, что обвиняемые предстанут перед судом сегодня.

Ночью двум 38-летним мужчинам были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка в связи с беспорядками в Саутпорте и Ливерпуле.

Полицейская служба Северной Ирландии заявила, что будет расследовать несколько преступлений на почве расовой ненависти, совершенных прошлой ночью в Белфасте, в том числе нападение на мальчика.

Примерно 6 000 специалистов готовы быть привлеченными к "постоянной армии" полиции, о которой объявил премьер Кир Стармер в понедельник.

Эти офицеры были оторваны от своих обычных обязанностей, чтобы разобраться с продолжающимися беспорядками.

Беспорядки начались после того, как в позапрошлый понедельник в Саутпорте близ Ливерпуля произошло нападение с ножом на танцевальный класс, в результате которого были убиты три маленьких девочки и ранены еще несколько человек.

Тогда в интернете распространились ложные сообщения о том, что нападавший был искателем убежища с мусульманским именем. Полиция уже давно опровергла эти ложные сообщения. Нападавшим оказался 17-летний уроженец Британии, родители которого происходят из Руанды. Мотив нападения до сих пор не выяснен.

За время беспорядков задержали более 400 человек. В правительстве пообещали жесткие меры против участников беспорядков и заявили, что создают 500 дополнительных мест в тюрьмах.