Внаслідок обстрілів знеструмлені понад 10 тисяч споживачів – Міненерго

Унаслідок ворожих обстрілів знеструмлено понад 10 тис. абонентів у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях. Про це йдеться в повідомленні міністерства енергетики України, повідомляє Укрінформ.

"У Дніпропетровській області внаслідок бойових дій знеструмлювались 1,6 тисячі споживачів, на ранок 1,4 тисячі залишаються без напруги" , - йдеться в повідомленні.

У Донецькій області минулої доби знеструмлено 5,8 тис. абонентів у 7 населених пунктах. Енергетики заживили 3,9 тисячі абонентів у 4 населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 140 населених пунктів, що загалом становить 86,5 тис. абонентів.

У Запорізькій області внаслідок бойових дій залишаються без напруги 3,9 тис. споживачів у 54 населених пунктах, у Миколаївській - 226 абонентів, у Харківській - 38,4 тис. абонентів, у Херсонській - понад 26 тис. споживачів у 48 населених пунктах, у Чернігівській - 1,2 тис. абонентів у 21 населеному пункті.

Через артобстріл з боку кордону РФ у Сумській області знеструмлено 3,1 тис. споживачів у 21 населеному пункті. Загалом внаслідок бойових дій без напруги залишається 86 населених пунктів - 7,3 тис. споживачів.