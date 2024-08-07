В результате обстрелов обесточены более 10 тысяч потребителей – Минэнерго

В результате вражеских обстрелов обесточено более 10 тыс. абонентов в Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях. Об этом идет речь в сообщении министерства энергетики Украины, сообщает Укринформ.

"В Днепропетровской области в результате боевых действий обесточивалось 1,6 тысячи потребителей, на утро 1,4 тысячи остаются без напряжения" , - говорится в сообщении.

В Донецкой области за прошедшие сутки обесточено 5,8 тыс. абонентов в 7 населенных пунктах. Энергетики заживили 3,9 тысяч абонентов в 4 населенных пунктах. К утру остаются без напряжения 140 населенных пунктов, что составляет 86,5 тыс. абонентов.

В Запорожской области в результате боевых действий остаются без напряжения 3,9 тыс. потребителей в 54 населенных пунктах, в Николаевской – 226 абонентов, в Харьковской – 38,4 тыс. абонентов, в Херсонской – более 26 тыс. потребителей в 48 населенных пунктах, в Черниговской – 1,2 тыс. абонентов в 21 населенном пункте.

Из-за артобстрела со стороны границы РФ в Сумской области обесточено 3,1 тыс. потребителей в 21 населенном пункте. Всего в результате боевых действий без напряжения остается 86 населенных пунктов - 7,3 тыс. потребителей.