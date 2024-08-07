ОВА: У Донецькій області від російських обстрілів загинули 4 людини, ще 1 постраждала

У результаті ранкового обстрілу Донецької області загинули 4 людини, ще 1 постраждала, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"4 людини загинули та 1 поранена внаслідок обстрілів Донеччини. Околиці Мар'їнки постійно перебувають під ворожими обстрілами. Цього ранку один із таких обстрілів призвів до загибелі 65-річної жінки й 64-річного чоловіка в Антонівці".

Зазначається, що ще один чоловік у селі поранений — йому надають необхідну медичну допомогу у найближчій лікарні.

Також у результаті російської атаки загинули 2 людини у Михайлівці Новогродівської громади. Це 55-річний чоловік і 52-річна жінка.

Філашкін закликав жителів Донеччини бути відповідальними та своєчасно евакуюватися.