ОВА: В Донецкой области от российских обстрелов погибли 4 человека, еще 1 пострадал

В результате утреннего обстрела Донецкой области погибли 4 человека, еще 1 пострадал, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"4 человека погибли и 1 ранен в результате обстрелов Донецкой области. Окрестности Марьинки постоянно находятся под вражескими обстрелами. Этим утром один из таких обстрелов привел к гибели 65-летней женщины и 64-летнего мужчины в Антоновке".

Отмечается, что еще один человек в селе ранен - ему оказывают необходимую медицинскую помощь в ближайшей больнице.

Также в результате российской атаки погибли 2 человека в Михайловке Новогродовской громады. Это 55-летний мужчина и 52-летняя женщина.

Филашкин призвал жителей Донецкой области быть ответственными и своевременно эвакуироваться.