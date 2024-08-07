Китай закликав Індонезію допомогти з поновленням переговорів України та Росії

Китай закликає Індонезію приєднатися до його зусиль, щоб відновити переговори між Україною та Росією, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Китаю.

Спецпредставник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідав Індонезію та провів зустріч з директором у справах Америки та Європи МЗС Індонезії Умаром Хаді.

Посланець Китаю заявив, що війна між Росією та Україною все ще має ризики ескалації та розширення, і головним пріоритетом є спільна робота всіх сторін, щоб "охолодити ситуацію".

Лі Хуей запропонував Індонезії допомогти повернути Україну та Росію за стіл переговорів.

"Китай готовий співпрацювати з Індонезією для просування п’яти принципів мирного співіснування та "духу Бандунга" та спільно створювати умови для швидкого відновлення прямого діалогу та переговорів між відповідними сторонами" , - йдеться у повідомленні.

Представник Індонезії зазначив, що цінує роль Китаю у просуванні політичного вирішення "української кризи".

"Індонезія готова співпрацювати з Китаєм і відповідними сторонами, щоб підтримувати принципи колективності та інклюзивності та працювати разом, щоб знайти вихід з кризи" , - заявили в МЗС Китаю.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Китай стверджує, що займає нейтральну позицію щодо війни, яку Росія розв'язала проти України. Пекін заявляв, що підтримує суверенітет України, але при цьому посилює економічну співпрацю з Москвою.

Китайські компанії також постачають Росії товари подвійного значення, які можуть бути використані на війні. Офіційно не було зафіксовано передачі китайської зброї РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Китай припинити постачати Росії товари подвійного значення і натякнув на посилення санкцій. Також США та Австралія закликали Пекін повпливати на Москву для завершення війни в Україні.