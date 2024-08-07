Китай призвал Индонезию помочь с возобновлением переговоров Украины и России

Китай призывает Индонезию присоединиться к его усилиям, чтобы возобновить переговоры между Украиной и Россией, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

Спецпредставитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй посетил Индонезию и провел встречу с директором по делам Америки и Европы МИД Индонезии Умаром Хади.

Посланник Китая заявил, что у войны между Россией и Украиной все еще есть риски эскалации и расширения, и главным приоритетом является совместная работа всех сторон, чтобы "охладить ситуацию".

Ли Хуэй предложил Индонезии помочь вернуть Украину и Россию за стол переговоров.

"Китай готов сотрудничать с Индонезией для продвижения пяти принципов мирного сосуществования и "духа Бандунга" и совместно создавать условия для быстрого возобновления прямого диалога и переговоров между соответствующими сторонами" , - говорится в сообщении.

Представитель Индонезии отметил, что ценит роль Китая в продвижении политического разрешения "украинского кризиса".

"Индонезия готова сотрудничать с Китаем и соответствующими сторонами, чтобы поддерживать принципы коллективности и инклюзивности и работать вместе, чтобы найти выход из кризиса" , - заявили в МИД Китая.

Позиция Китая по войне в Украине

Китай утверждает, что занимает нейтральную позицию по войне, которую Россия развязала против Украины. Пекин заявлял, что поддерживает суверенитет Украины, но усиливает экономическое сотрудничество с Москвой.

Китайские компании также поставляют России товары двойного значения, которые могут быть использованы на войне. Официально не было зафиксировано передачи китайского оружия РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Китай прекратить поставлять России товары двойного значения и намекнул на ужесточение санкций. США и Австралия призвали Пекин повлиять на Москву для завершения войны в Украине.