У Курській області український FPV-дрон уразив Мі-28 росіян – ЗМІ

Учора в Курській області FPV-дрон-камікадзе пошкодив російський ударний гелікоптер Ми-28. Про ураження пишуть російські військові, зокрема Алєксєй Зємцов, котрий веде телеграм-канал “Воевода вещает”, повідомляє Мілітарний.

Він не уточнив конкретну модель, лише зазначив, що після ураження екіпажу вдалося відвести та посадити борт.

За його словами, екіпаж живий, а гелікоптер відправили на ремонт.

Зємцов також не додав інших деталей події.

Такі гелікоптери російська армія періодично втрачає за різних обставин. Наприклад, наприкінці липня один із них згорів під час диверсії, а ще один впав і розбився, коли полював за безпілотником.

Минулої доби був також знищений гелікоптер Ка-52 російської армії. Унаслідок жорсткої посадки він почав горіти, через що його ремонт та повернення у стрій неможливі.