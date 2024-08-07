В Курской области украинский FPV-дрон поразил Ми-28 россиян – СМИ

Вчера в Курской области FPV-дрон-камикадзе повредил российский ударный вертолет Ми-28. О поражениях пишут российские военные, в том числе Алексей Земцов, ведущий телеграмм-канал "Воевода вещает", сообщает Милитарный.

Он не уточнил конкретную модель, лишь указал, что после поражения экипажа удалось отвести и посадить борт.

По его словам, экипаж жив, а вертолет отправили на ремонт.

Земцов также не прибавил других деталей происшествия.

Такие вертолеты русская армия периодически теряет при разных обстоятельствах. К примеру, в конце июля один из них сгорел во время диверсии, а еще один упал и разбился, когда охотился за беспилотником.

За прошедшие сутки был также уничтожен вертолет Ка-52 российской армии. В результате жесткой посадки он начал гореть, из-за чего его ремонт и возвращение в строй невозможны.