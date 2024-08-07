Lufthansa продовжила скасування авіарейсів на Близький Схід

Німецька авіакомпанія Lufthansa з міркувань безпеки скасувала низку рейсів у близькосхідному напрямку, повідомляє Європейська правда.

Сполучення з Тель-Авівом, Бейрутом, Тегераном, Амманом та Ербілем призупинено до вівторка 13 серпня включно.

До того часу авіакомпанії групи також не використовуватимуть повітряний простір над Іраком та Іраном.

Lufthansa пропонує мандрівникам з квитками до 20 серпня включно безкоштовне перебронювання та скасування квитків.

Заборона на польоти поширюється на всі авіакомпанії групи, як на вантажні, так і на пасажирські літаки. Окрім основної авіакомпанії, до складу Lufthansa Group також входять Swiss, Austrian, Brussels Airlines та Eurowings.

Ситуація на Близькому Сході загострилась після того, як Іран пригрозив Ізраїлю відплатою за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.