Lufthansa продлила отмену авиарейсов на Ближний Восток

Немецкая авиакомпания Lufthansa из соображений безопасности отменила ряд рейсов в ближневосточном направлении, сообщает Европейская правда.

Сообщение с Тель-Авивом, Бейрутом, Тегераном, Амманом и Эрбилем приостановлено до вторника 13 августа включительно.

К тому времени авиакомпании группы также не будут использовать воздушное пространство над Ираком и Ираном.

Lufthansa предлагает путешественникам с билетами до 20 августа включительно бесплатное перебронирование и отмену билетов.

Запрет на полеты распространяется на все авиакомпании группы, как на грузовые, так и на пассажирские самолеты. Кроме основной авиакомпании, в состав Lufthansa Group также входят Swiss, Austrian, Brussels Airlines и Eurowings.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Иран пригрозил Израилю возмездием за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Немецкая авиакомпания Lufthansa из соображений безопасности отменила ряд рейсов в ближневосточном направлении.