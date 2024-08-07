Lufthansa продлила отмену авиарейсов на Ближний Восток
Немецкая авиакомпания Lufthansa из соображений безопасности отменила ряд рейсов в ближневосточном направлении, сообщает Европейская правда.
Сообщение с Тель-Авивом, Бейрутом, Тегераном, Амманом и Эрбилем приостановлено до вторника 13 августа включительно.
К тому времени авиакомпании группы также не будут использовать воздушное пространство над Ираком и Ираном.
Lufthansa предлагает путешественникам с билетами до 20 августа включительно бесплатное перебронирование и отмену билетов.
Запрет на полеты распространяется на все авиакомпании группы, как на грузовые, так и на пассажирские самолеты. Кроме основной авиакомпании, в состав Lufthansa Group также входят Swiss, Austrian, Brussels Airlines и Eurowings.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Иран пригрозил Израилю возмездием за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.
Немецкая авиакомпания Lufthansa из соображений безопасности отменила ряд рейсов в ближневосточном направлении.