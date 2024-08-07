Глава Єврокомісії: Україна вже отримала від ЄС 108 млрд євро допомоги

Україна від країн Європейського союзу (ЄС) отримала вже 108 млрд євро допомоги, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише її Twitter (Х).

"ЄС підтримує Україну з першого дня агресійної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро", - розповіла вона.

Фон дер Ляєн підкреслила, що Україна переможе у цій війні за виживання і "ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно".

Що цьому передувало

Буквально 6 серпня Рада ЄС ухвалила рішення щодо виплати першого регулярного траншу в межах Ukraine Facility. Мова йде про 4,2 млрд євро. Ці кошти підуть на підтримку макрофінансової стабільності.

У межах програми Ukraine Facility до держбюджету України вже надійшло 7,9 млрд євро. Очікується, що у 2024 році бюджетна підтримка від ЄС сягне 16 млрд євро.