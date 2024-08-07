Глава Еврокомиссии: Украина уже получила от ЕС 108 млрд евро помощи

Украина от стран Европейского союза (ЕС) получила уже 108 млрд евро помощи, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ее Twitter (Х).

"ЕС поддерживает Украину с первого дня агрессионной войны России. С нашими государствами-членами мы оказали поддержку почти на 108 млрд евро", – рассказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина победит в этой войне за выживание и "ЕС будет поддерживать Украину и ее народ столько, сколько нужно".

Что этому предшествовало

Буквально 6 августа Совет ЕС принял решение о выплате первого регулярного транша в рамках Ukraine Facility. Речь идет о 4,2 млрд евро. Эти средства пойдут на поддержку макрофинансовой стабильности.

В рамках программы Ukraine Facility в госбюджет Украины уже поступило 7,9 млрд евро. Ожидается, что в 2024 году бюджетная поддержка от ЕС составит 16 млрд евро.