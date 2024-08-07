У ДТЕК порівняли вартість електрики від генератора та зарядних станцій

Кінцева вартість електроенергії від систем типу "екофлоу" становить близько 14-15 грн за кВт-год, від генератора – близько 20 грн. Про це розказав Дмитро Маляр, генеральний директор Д.Трейдінг (енерготрейдер групи ДТЕК), в інтерв'ю на YouTube-каналі "Всеукраїнська енергетична асамблея", повідомляє ЛігаБізнес.

Такі оцінки Маляр навів, говорячи про варіанти підготовки до зими для звичайних людей.

Він сказав, що для мешканців багатоквартирних будинків "якась форма інвертора та акумулятор" – це фактично єдиний варіант, хоча, по суті, вони не виробляють електроенергію.

"Це як з водою. Нам дали воду і всі почали митися, але ми не тільки миємося, але ще й у відра набираємо. І це не значить, що води стало більше, просто у кого є відра, буде можливість потім використати цей ресурс, як захоче. Припустимо, у мене два відра й у вас два відра. А інші, крім нас, недоотримали чотири відра води.

Якщо всі 100% взяли й купили інвертори, виходить, що ніхто для себе нічого не вирішив. Всі будуть мати стільки електроенергії, скільки й мали. Це інструмент, яким можна запастися електрикою, але за рахунок того, хто ці інвертори не купив" , – сказав Маляр.

"Коли ти купуєш екофлоу або інше рішення, ціна електроенергії, яка виробляється цим інвертором, біля 14-15 грн" , – додав він.

Додаткова проблема такого рішення – висока вартість ремонту обладнання.

Що стосується сонячних батарей, то, на думку Маляра, для зими це не вихід.

"Взимку ця сонячна батарея не дасть нічого, вона буде працювати сама на себе. Якщо у вас сонячна батарея 6 кВт, у січні вона може виробити тільки 3 кВт-год, це вам нічого не допоможе" , – сказав він.

Для приватних будинків є додатковий, але дорожчий варіант у вигляді генераторів.