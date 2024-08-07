В ДТЭК сравнили стоимость электричества от генератора и зарядных станций

Конечная стоимость электроэнергии от систем типа "экофлоу" составляет около 14-15 грн за кВт-ч, от генератора – около 20 грн. Об этом рассказал Дмитрий Маляр, генеральный директор Д.Трейдинг (энерготрейдер группы ДТЭК), в интервью на YouTube-канале "Всеукраинская энергетическая ассамблея", сообщает Лига.Бизнес.

Такие оценки Маляр привел, говоря о вариантах подготовки к зиме для обычных людей.

Он сказал, что для жильцов многоквартирных домов "какая-то форма инвертора и аккумулятор" – это фактически единственный вариант, хотя, по сути, они не производят электроэнергию.

"Это как с водой. Нам дали воду и все начали мыться, но мы не только моемся, но еще и в ведра набираем. И это не значит, что воды стало больше, просто у кого есть ведра, будет иметь возможность потом использовать этот ресурс, как захочет. Допустим, у меня два ведра и у вас два. А другие, кроме нас, недополучили четыре ведра воды.

Если все 100% взяли и купили инверторы, значит, никто для себя ничего не решил. Все будут иметь столько электроэнергии, сколько и было. Это инструмент, которым можно запастись электричеством, но за счет того, кто эти инверторы не купил" , — сказал Маляр.

"Когда ты покупаешь экофлоу или другое решение, цена производимой этим инвертором электроэнергии около 14-15 грн" , — добавил он.

Дополнительная проблема такого решения – высокая стоимость ремонта оборудования.

Что касается солнечных батарей, то, по мнению Маляра, для зимы это не выход.

"Зимой эта солнечная батарея не даст ничего, она будет работать сама на себя. Если у вас солнечная батарея 6 кВт, в январе она может произвести только 3 кВт-ч, это вам ничего не поможет" , – сказал он.

Для частных домов есть дополнительный, но более дорогой вариант в виде генераторов.