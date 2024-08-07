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Безробіття у Швеції зросло до найвищого рівня за останні 10 років

Безробіття у Швеції зросло до найвищого рівня за останні 10 років
Фото: Рixabay

У Швеції рівень безробіття у червні виявився найвищим за останнє десятиліття, повідомляє Європейська правда.

Як повідомляє SVT, про це заявив міністр з питань ринку праці та інтеграції Йоган Персон. 

За словами міністра, рівень безробіття у Швеції сягнув найвищого за останні 10 років. 

Загальний рівень безробіття у другому кварталі 2024 року складав 8,3%, він може підвищитися до 8,4%. Це приблизно на 45 тисяч безробітних більше, аніж у минулому році. 

Швеція за цим показником – на четвертому місці у ЄС. 

Також червень 2024 року став рекордним місяцем за кількістю компаній, які збанкрутували, з 1996 року. 

Причинами такої ситуації стали низка факторів, у тому числі завершення програм підтримки, які діяли у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

"Ми очікуємо поступового відновлення у 2025 році, що буде відбуватися паралельно з відновленням економіки. Але безробіття у 2025 році буде також високим", – зазначив міністр. 

Нагадаємо, інфляція у єврозоні у липні майже не змінилася. 

В Естонії за підсумками 2023 року повідомляли, що усі показники щодо трудової сили зросли, переважно за рахунок українців з тимчасовим захистом.

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