Безробіття у Швеції зросло до найвищого рівня за останні 10 років

У Швеції рівень безробіття у червні виявився найвищим за останнє десятиліття, повідомляє Європейська правда.

Як повідомляє SVT, про це заявив міністр з питань ринку праці та інтеграції Йоган Персон.

За словами міністра, рівень безробіття у Швеції сягнув найвищого за останні 10 років.

Загальний рівень безробіття у другому кварталі 2024 року складав 8,3%, він може підвищитися до 8,4%. Це приблизно на 45 тисяч безробітних більше, аніж у минулому році.

Швеція за цим показником – на четвертому місці у ЄС.

Також червень 2024 року став рекордним місяцем за кількістю компаній, які збанкрутували, з 1996 року.

Причинами такої ситуації стали низка факторів, у тому числі завершення програм підтримки, які діяли у зв’язку з пандемією коронавірусу.

"Ми очікуємо поступового відновлення у 2025 році, що буде відбуватися паралельно з відновленням економіки. Але безробіття у 2025 році буде також високим", – зазначив міністр.

Нагадаємо, інфляція у єврозоні у липні майже не змінилася.

В Естонії за підсумками 2023 року повідомляли, що усі показники щодо трудової сили зросли, переважно за рахунок українців з тимчасовим захистом.