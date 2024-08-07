Безработица в Швеции выросла до самого высокого уровня за последние 10 лет

В Швеции уровень безработицы в июне оказался самым высоким за последнее десятилетие, сообщает Европейская правда.

Как сообщает SVT, об этом заявил министр по вопросам рынка труда и интеграции Иоганн Персон.

По словам министра, уровень безработицы в Швеции достиг самого высокого за последние 10 лет.

Общий уровень безработицы во втором квартале 2024 года составлял 8,3%, он может повыситься до 8,4%. Это примерно на 45 тысяч безработных больше, чем в прошлом году.

Швеция по этому показателю – на четвертом месте в ЕС.

Также июнь 2024 года стал рекордным месяцем по количеству компаний, которые обанкротились, с 1996 года.

Причинами такой ситуации стали ряд факторов, в том числе завершение программ поддержки, которые действовали в связи с пандемией коронавируса.

"Мы ожидаем постепенного восстановления в 2025 году, что будет происходить параллельно с восстановлением экономики. Но безработица в 2025 году будет также высокой", – отметил министр.

Напомним, инфляция в еврозоне в июле почти не изменилась.

В Эстонии по итогам 2023 года сообщали, что все показатели по трудовой силе выросли, преимущественно за счет украинцев с временной защитой.