Чиновникам Полтавської міськради повідомили про підозру у розтраті коштів на закупівлі дронів

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру посадовцям Полтавської міської ради у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі дронів. З посиланням на дані БЕБ, повідомляє Новое время.

У розтраті коштів підозрюють колишнього директора та головного спеціаліста оборонного департаменту міськради. Зазначається, що у грудні 2023 року фігуранти провели процедуру публічної закупівлі дронів для військових частин. Їхня вартість становила понад 38 млн грн. Однак під час моніторингу ринкових цін БЕБ виявило значне завищення вартості замовлення, сказано в повідомленні.

Як зазначають аналітики БЕБ, місцевий бюджет зазнав збитків на 5,3 млн грн.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжних заходів.

6 серпня Суспільне з посиланням на прессекретарку Полтавської міськради Марину Сєрову повідомляло, що у Полтавській міськраді проходять обшуки, пов’язані з оборонними закупівлями.