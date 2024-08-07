Чиновникам Полтавского горсовета сообщили о подозрении в растрате средств на закупке дронов

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении должностным лицам Полтавского городского совета в растрате бюджетных средств при закупке дронов. Со ссылкой на данные БЭБ, сообщает Новое время.

В растрате средств подозревают бывшего директора и главного специалиста оборонного департамента горсовета. Отмечается, что в декабре 2023 года фигуранты провели процедуру публичной закупки дронов для воинских частей. Их стоимость составляла более 38 млн грн. Однако во время мониторинга рыночных цен БЭБ выявило значительное завышение стоимости заказа, сказано в сообщении.

Как отмечают аналитики БЭБ, местный бюджет понес убытки на 5,3 млн грн.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас решаются вопросы об избрании меры пресечения.

6 августа Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря Полтавского горсовета Марину Серову сообщало, что в Полтавском горсовете проходят обыски, связанные с оборонными закупками.