Ексвласники Сахалінського родовища хочуть через суд скасувати арешт

Колишні власники Сахалінського родовища JKX Ukraine B.V. подали апеляцію у Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на скасування арешт їхнього майна.﻿ Про це розповіли співрозмовники в ДБР, повідомляє Економічна правда.

Так, джерело зазначило, що колишні власники Сахалінського родовища подали апеляцію через свого адвоката: вони просять ВАКС скасувати арешт їхнього майна та не передавати його до АРМА.

Цю інформацію офіційно підтвердили в Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"У четвер, 8 серпня, Вищий антикорупційний суд розглядатиме заяву колишніх власників Сахалінського родовища про скасування арешту майна та передачу майнових прав до АРМА" , - заявила голова агентства Олена Дума.

Дума зазначила, що АРМА готове до цього засідання та "продовжуватиме відстоювати інтереси держави".

Довідка. "Сахалінка" – один з найбільших майданчиків вуглеводнів в Україні, розташований у Харківській області. Його доведені запаси – близько 15 млрд куб м газу, 1,7 млн тонн газового конденсату та приблизно стільки ж нафти.

Нагадаємо, Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії "Укрнафтобуріння", яка була відчужена у Ігоря Коломойського, відновити видобуток на Сахалінському родовищі.

"Нафтогаз" сподівається, що Сахалінське газове родовище відновить роботу під кінець 2024 року.