Экс-владельцы Сахалинского месторождения хотят через суд отменить арест

Бывшие владельцы Сахалинского месторождения JKX Ukraine B.V. подали апелляцию в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на отмену ареста их имущества. Об этом рассказали собеседники в ГБР, сообщает Экономическая правда.

Так, источник отметил, что бывшие владельцы Сахалинского месторождения подали апелляцию через своего адвоката: они просят ВАКС отменить арест их имущества и не передавать его в АРМА.

Эту информацию официально подтвердили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА).

"В четверг, 8 августа, Высший антикоррупционный суд будет рассматривать заявление бывших владельцев Сахалинского месторождения об отмене ареста имущества и передаче имущественных прав в АРМА" , - заявила глава агентства Елена Дума.

Дума отметила, что АРМА готово к этому заседанию и "будет продолжать отстаивать интересы государства".

Справка. "Сахалинка" - одна из крупнейших площадок углеводородов в Украине, расположенная в Харьковской области. Ее доказанные запасы - около 15 млрд куб м газа, 1,7 млн тонн газового конденсата и примерно столько же нефти.

Напомним, Шестой апелляционный административный суд разрешил компании "Укрнефтебурение", которая была отчуждена у Игоря Коломойского, возобновить добычу на Сахалинском месторождении.

"Нафтогаз" надеется, что Сахалинское газовое месторождение возобновит работу к концу 2024 года.