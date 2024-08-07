Українські виробники забезпечують 70% вартості збройових контрактів

У 2024 році українські виробники забезпечують 70% вартості контрактів на постачання зброї для Збройних сил України.﻿ З посиланням на пресслужбу Міноборони, повідомляє Економічна правда.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, частка 70%, яку забезпечують українські виробниики, може змінюватися залежно від потреб та можливостей виробництва.

"Агенція оборонних закупівель (АОЗ) вже уклала понад 20 контрактів зі світовими виробниками озброєння з 10 країн, переважно з Європи та США" , – зауважив Кліменков.

Агенція контрактує лише те озброєння, яке пройшло кодифікацію Міноборони.

"Техніка, яка має великий запит на полі бою, значно швидше проходить кодифікацію та потрапляє в перелік" , – наголосила очільниця АОЗ Марина Безрукова.

Вона також пояснила, що терміни постачання техніки до бойових підрозділів залежать від умов постачання та логістики. Наприклад, закуплені БПЛА DJI Mavic швидко потрапляють на фронт, тоді як виробництво нової техніки потребує більше часу.