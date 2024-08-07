Украинские производители обеспечивают 70% стоимости оружейных контрактов

В 2024 году украинские производители обеспечивают 70% стоимости контрактов на поставку оружия для Вооруженных сил Украины.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Минобороны, сообщает Экономическая правда.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, доля 70%, которую обеспечивают украинские производители, может меняться в зависимости от потребностей и возможностей производства.

"Агентство оборонных закупок (АОЗ) уже заключило более 20 контрактов с мировыми производителями вооружения из 10 стран, преимущественно из Европы и США" , - отметил Клименков.

Агентство контрактует только то вооружение, которое прошло кодификацию Минобороны.

"Техника, которая имеет большой запрос на поле боя, значительно быстрее проходит кодификацию и попадает в перечень" , - отметила руководительница АОЗ Марина Безрукова.

Она также пояснила, что сроки поставки техники в боевые подразделения зависят от условий поставки и логистики. Например, закупленные БПЛА DJI Mavic быстро попадают на фронт, тогда как производство новой техники требует больше времени.