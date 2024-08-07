Франція попри санкції пустила в порт російський корабель

Французька влада дозволила російському судну "Штандарт" – репліці фрегата царя Петра І – пришвартуватися у своєму порту, незважаючи на санкції через повномасштабну агресію Росії проти України. Про це пише AFP з посиланням на джерело, повідомляє Європейська правда.

За інформацією AFP, "Штандарт" прибув до портового міста Ла-Рошель, що на південно-західному узбережжі Франції, в ніч проти вівторка, 6 серпня, для поповнення запасів і дозаправки.

"("Штандарт". – Ред.) прибув у понеділок вранці і пішов у вівторок вдень" , – повідомило джерело інформагентства, додавши, що незрозуміло, куди судно попрямує далі.

Дозвіл на захід у Ла-Рошель мала надати влада департаменту Приморська Шаранта. Там офіційно від коментарів відмовилось, але джерело AFP сказало, що йдеться про "технічну зупинку" і жодних підстав для її заборони не було.

Російським кораблям, як правило, заборонено заходити в порти ЄС через санкції.

Побудованому у 1999 році трищогловому кораблю "Штандарт" завдовжки 34 метри, який є точною копією фрегата, що належав Петру I, минулого місяця заборонили заходити у французький Брест і брати участь у місцевому морському фестивалі.

Колись "Штандарт" був фаворитом європейських морських фестивалів і часто використовувався для круїзів і тренувань. Судно, яке раніше було під російським триколором, навесні змінило його на прапор Островів Кука.

Нагадаємо, минулого місяця капітан російського вантажного судна Atlantic Navigator II, яке кілька тижнів утримувалося в порту німецького Ростока, змушений був заплатити штраф у розмірі 8 000 євро за порушення санкцій ЄС.