Франция, несмотря на санкции, пустила в порт российский корабль

Французские власти разрешили российскому судну "Штандарт" – реплике фрегата царя Петра I – пришвартоваться в своем порту, несмотря на санкции из-за полномасштабной агрессии России против Украины. Об этом пишет AFP со ссылкой на источник, сообщает Европейская правда.

По информации AFP, "Штандарт" прибыл в портовый город Ла-Рошель, что на юго-западном побережье Франции, в ночь на вторник, 6 августа, для пополнения запасов и дозаправки.

"("Штандарт". – Ред.) прибыл в понедельник утром и ушел во вторник днем" , – сообщил источник информагентства, добавив, что непонятно, куда судно направится дальше.

Разрешение на заход в Ла-Рошель должны были предоставить власти департамента Приморская Шаранта. Там официально от комментариев отказались, но источник AFP сказал, что речь идет о "технической остановке" и никаких оснований для ее запрета не было.

Российским кораблям, как правило, запрещено заходить в порты ЕС из-за санкций.

Построенному в 1999 году трехмачтовому кораблю "Штандарт" длиной 34 метра, который является точной копией фрегата, принадлежавшего Петру I, в прошлом месяце запретили заходить во французский Брест и участвовать в местном морском фестивале.

Когда-то "Штандарт" был фаворитом европейских морских фестивалей и часто использовался для круизов и тренировок. Судно, которое ранее было под российским триколором, весной сменило его на флаг Островов Кука.

Напомним, в прошлом месяце капитан российского грузового судна Atlantic Navigator II, которое несколько недель удерживалось в порту немецкого Ростока, вынужден был заплатить штраф в размере 8 000 евро за нарушение санкций ЕС.