Герасімов зробив заяву, щодо подій у Курській області

Операція в Курській області Росії буде завершена "розгромом противника" і виходом на державний кордон, заявив начальник Генерального штабу ЗС РФ Валєрій Герасімов. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Корреспондент.

За його словами, 6 серпня нібито українські підрозділи чисельністю до 1000 осіб почали наступ у Курській області "з метою захоплення Суджинського району". Водночас просування вглиб регіону нібито вдалося зупинити.

"Діями підрозділів прикриття державного кордону спільно з прикордонниками та підрозділами посилення, ударами авіації, ракетних військ і вогнем артилерії просування противника вглиб території на курському напрямку зупинено" , - заявив Герасімов.

Щодо втрат "української сторони" в Генштабі РФ заявили, що вони становлять 315 осіб, серед яких "не менше ста вбито". Також йшлося про знищення 54 одиниць броньованої техніки, зокрема семи танків. Жодних підтверджень цим словам не надано.

"Операція буде завершена розгромом противника і виходом на державний кордон" , - наголосив Герасімов.

Українська сторона ніяк не коментувала інцидент і звинувачення Росії.