Герасимов сделал заявление, касательно событий в Курской области

Операция в Курской области России будет завершена "разгромом противника" и выходом на государственную границу, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом пишут росСМИ, сообщает Корреспондент.

По его словам, 6 августа якобы украинские подразделения численностью до 1000 человек начали наступление в Курской области "в целях захвата Суджинского района". В то же время, продвижение вглубь региона якобы удалось остановить.

"Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено" , - заявил Герасимов.

Относительно потерь "украинской стороны" в Генштабе РФ заявили, что они составляют 315 человек, среди которых "не менее ста убиты". Речь также шла об уничтожении 54 единиц бронированной техники, в том числе семи танков. Никаких подтверждений этим словам не предоставлено.

"Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу" , - подчеркнул Герасимов.

Украинская сторона никак не комментировала инцидент и обвинение России.